В кабмине отвергли закон Петра Толстого о порче паспорта Кабмин не поддержал повышение штрафов за порчу паспорта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Петр Толстой

Правительство РФ не поддержало законопроект о повышении штрафа за порчу паспорта до 30 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина. В отказе отмечается, что внесение изменений в КоАП должно быть основано на анализе данных правоприменительной практики и статистической информации, которая указывала бы на распространенность и рост числа подобных правонарушений. Авторы документа этих сведений не предоставили.

Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции, — указано в документе.

Автором законопроекта был депутат Петр Толстой. Он предлагал внести изменения в ст. 19.16 КоАП РФ. На сегодняшний день умышленная порча российского паспорта наказывается штрафом в размере от 100 до 300 рублей. Депутат захотел повысить верхний предел штрафа до 1000 рублей. Отдельно он предлагал наказывать на штрафы суммой от 10 до 30 тысяч рублей, ели правонарушение происходит публично, в том числе с использованием интернета.

В январе в Брянске двое молодых людей сожгли паспорт 20-летней знакомой, которая сама оставила документ в залог, попросив в долг 1000 рублей. Видео с горящим паспортом появилось в Сети. Девушка заняла деньги в декабре, но не вернула к обозначенному сроку. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение или повреждение документов», задержаны молодые люди в возрасте 17 и 18 лет.