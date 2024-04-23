Кабмин не поддержал инициативы ГД об отсрочках от мобилизации

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Правительственная комиссия по законопроектной работе после изучения восьми депутатских инициатив о внесении изменений в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» отправила их на доработку или сочла «утратившими актуальность», пишет RTVI. Три проекта предлагали уточнить, какие категории граждан имеют право на отсрочку при частичной мобилизации, а какие — при общей.

Правительство не поддержало эти предложения, некоторые из них «нуждаются в доработке», какие-то носят «избыточный характер» или «утратили актуальность», сказано в отзывах на документы. Кабмин не стал категорически отвергать группу инициатив по отсрочке для многодетных граждан, но и положительного отзыва на нее не дал.

В проекте отзыва правительства предлагается «существенно доработать» предложение разрешить направлять на альтернативную гражданскую службу подлежащих мобилизации, не мобилизовать тех, чьи близкие родственники погибли в ходе военных действий, и давать отсрочку докторам наук и профессорам.

Россия не планирует проводить массовую мобилизацию, сообщило на днях американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, вместо этого Москва делает ставку на служащих по контракту.