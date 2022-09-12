Правительство России направит свыше 100 млрд рублей на повышение устойчивости отечественной экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Финансирование получат авиационная судостроительная и ряд других отраслей.

Мы подробно обсуждали на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики, какие направления нуждаются в дополнительном внимании. Направим на эти цели более 100 млрд рублей, — цитирует премьера пресс-служба кабмина.