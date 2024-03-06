К производителям алкоголя в РФ начнут предъявлять более жесткие требования Совфед одобрил закон об ужесточении требований к производителям алкоголя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому ужесточаются требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. В частности, повышается размер разрешенного уставного капитала. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Теперь производители смогут открыть соответствующий бизнес лишь с уставным капиталом в 100 млн рублей. До этого рекомендованный порог находился на уровне 10 млн рублей.

Кроме прочего, в законе уточняются правила использования оборудования, а также ужесточаются требования к группам организаций, совместно осуществляющих соответствующее производство. Появляются и понятия «перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией», «аффилированные лица».

Ранее член комитета нижней палаты парламента по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что законопроект об ужесточении требований к производителям этилового спирта, уже одобренный Совфедом, позволит сократить объемы суррогатного алкоголя на отечественном рынке. По его словам, речь идет о комплексном реформировании системы в России.