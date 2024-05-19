Россия может подключиться к поискам президента Ирана Захарова: Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Россия готова оказать содействие в поисках вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту, совершившего жесткую посадку, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Москва также может поспособствовать расследованию произошедшего.

Внимательно отслеживаем появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая президента Раиси, — сказала Захарова.

Дипломат выразила надежду, что с пассажирами воздушного судна все в порядке и их жизни ничего не угрожает.

Ранее спасателям удалось установить контакт с двумя пассажирами вертолета, на котором летел президент Ирана. Вместе с Раиси летели министр иностранных дел страны и губернатор провинции Восточный Азербайджан. По словам иранского чиновника, контакт удалось установить с одним из членов экипажа и одним пассажиром. О ком именно идет речь, он не уточнил.

Также в Сети опубликовали снимки, на которых запечатлен вертолет иранского лидера. Уточняется, что фотографии были сделаны незадолго до жесткой посадки воздушного судна. На фото видно, что вертолет благополучно взлетел. Также заметно, что после взлета погодные условия изменились — ясное небо стало свинцовым от туч. Кроме того, судя по кадрам, взлетная площадка расположена в гористой местности.