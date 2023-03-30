«К чертовой матери»: в Госдуме предложили закрыть корпункт WSJ в России Депутат Госдумы Матвейчев предложил «к чертовой матери» закрыть российский корпункт WSJ

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Закрыть «к чертовой матери» российский корпункт The Wall Street Journal (WSJ) предложил депутат Госдумы Олег Матвейчев в комментарии радиостанции «Говорит Москва». По его словам, в США уже «позакрывали» все российские СМИ.

К чертовой матери вообще закрыть их тут корпункт и полностью ликвидировать, убрать все аккредитации и прочее. Ничего хорошего мы от этой газеты не видели и не видим, мало того, что они тут занимаются пропагандой и фейкометством, кроме этого, оказывается, еще и занимаются шпионажем, — заявил депутат.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали в Екатеринбурге корреспондента WSJ Эвана Гершковича при получении секретных сведений. Американца подозревают в шпионаже и сборе сведений, составляющих государственную тайну.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность корреспондента не имеет отношения к журналистике. По ее мнению, он использовал журналистскую визу и аккредитацию для прикрытия шпионажа. Захарова также отметила, что это не первый случай, когда «западника хватают за руку».

По информации ФСБ, журналист занимался сбором сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В отношении американца возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».