Известного украинского журналиста будут судить в России СК РФ передал в суд дело украинского журналиста Дмитрия Гордона

Фото: Global Look Press

Дмитрий Гордон

Следственный комитет РФ передал в суд уголовное дело о призывах к терроризму и распространении ложной информации о Вооруженных силах России в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС. Ранее Гордон в прямом эфире призывал совершить вооруженное нападение на РФ с использованием ядерного оружия.

Для передачи в суд направлено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. Используя свои соцсети и СМИ, он неоднократно распространял публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывал такую деятельность, распространял заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, — сказали в пресс-службе.

В 2022 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Гордона. Тогда же, в середине июля, Гордон был объявлен в розыск в первый раз. Пресс-служба суда пояснила, что дело бывшего депутата Киевского горсовета проходит по трем статьям, в том числе распространение фейков о Вооруженных силах РФ (статья 207.3) и экстремизм (статья 282). Это случилось после того, как в марте того же года журналист в эфире украинского ТВ обратился к президенту США Джо Байдену, предложив ему сбросить ядерную бомбу на Россию.