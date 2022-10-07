«Известия» вспомнили, какие подарки дарили Путину на день рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

«Известия» в честь 70-летнего юбилея президента России Владимира Путина вспомнили, какие подарки чаще всего дарили российскому лидеру на его день рождения. Чаще всего главе государства презентовали книги, пишет издание.

На 50-летний юбилей российскому лидеру подарили сборник «100 анекдотов про Путина». Как гласит молва, президент на это ответил, что ценит хороший юмор и пообещал прочесть всю книгу.

На свое 60-летие Владимир Путин тоже получил книгу. Бывший на тот момент премьер-министром Дмитрий Медведев подарил главе государства антикварное издание Александра Бенуа о Царском Селе 1910 года.

Президенту нечасто удавалось отметить свой день рождения как обычным людям. Только в 2000 году ставший на тот момент главой государства Владимир Путин отметил праздник в ресторане «Подворье», который находится в Павловской под Санкт-Петербургом. А через пару лет президент отметил день рождения праздничным банкетом на теплоходе.

В этом году российскому лидеру исполнилось 70 лет. Свой день рождения президент проведет в родном Санкт-Петербурге. Большую часть дня он посвятит рабочим мероприятиям — проведет ряд телефонных переговоров и поучаствует в неформальной встрече лидеров стран — участников СНГ.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения. Он отметил заслуги российского главы государства в «строительстве сильной России» и выразил надежду на развитие двусторонних отношений.