«Известия»: Россия не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья с Украиной

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В новом соглашении с Украиной не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, равно как и вопрос с Крымом и Донбассом, сообщил «Известиям» высокопоставленный источник. По словам экспертов, ход переговоров будет зависеть от того, чем закончатся действия на территории Донбасса. Ожидать затишья можно уже в ближайшие недели, но это не гарантирует возобновления переговоров, отмечается в материале издания.

Как отметил высокопоставленный источник, большинство жителей Херсонской и Запорожской областей поддерживают Россию и обсуждение их статуса не будет включено в новое соглашение России с Киевом. Кроме того, сейчас ведение переговоров невозможно, «пока Зеленский не решит возобновить контакты на уровне переговорных групп». В профильном комитете Госдумы также не видят предпосылок для скорого возобновления переговорного процесса.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов предположил, что в ближайшее время столкновения в Донбассе, а также на юге или севере Украины будут менее интенсивны, что даст некоторый шанс на возобновление переговоров. При этом территориальные уступки от украинской стороны маловероятны.

В любом случае на каком-то этапе обе стороны будут нуждаться в некой передышке для того, чтобы подтянуть резервы и пополнить запасы вооружений. Так что нас ждет определенное затишье. Хотя, конечно, и неполное, — добавил эксперт.

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев отметил, что о возобновлении переговорного процесса нельзя будет говорить даже после завершения второй фазы спецоперации: Киев по-прежнему не отводит войска, а его «американские и британские кураторы», от которых зависит сама возможность переговоров, вместо поисков компромисса занимаются отправкой вооружений на Украину.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев отказывается вести мирные переговоры с Москвой, требуя от России вернуться к границам по состоянию на 24 февраля. Глава ведомства добавил, что такое решение в первую очередь принято англосаксонскими лидерами.