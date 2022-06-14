«Известия»: Центробанк предложил разрешить обработку биометрии с 14 лет

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Банке России выступили за то, чтобы разрешить обработку биометрии подростков 14–18 лет в установленных законом случаях. Кредитные организации отмечают, что запрет на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних граждан, предусмотренный недавним законопроектом, замедлит развитие единой банковской системы, пишут «Известия».

Весной в Госдуме был принят в первом чтении законопроект о защите персональных данных россиян, который предполагает установить запрет на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних граждан, если их предоставление не является обязательным. Такая норма фактически исключит для несовершеннолетних возможность получать дистанционное банковское обслуживание, пройдя идентификацию с использованием Единой биометрической системы (ЕБС).

В Национальном совете финансового рынка (НСФР) заявили, что проектируемый запрет негативно отразится на общем удобстве использования подростками дистанционных банковских сервисов, а также снизит защищенность этой категории клиентов. Как отметил глава НСФР Андрей Емелин, у большинства подростков есть профили в ЕСИА, а у банков существует право оказывать услуги несовершеннолетним, включая оформление банковских карт. В свою очередь в Почта Банке отметили, что ЕБС позволяет получать услуги удаленно, что актуально в труднодоступных населенных пунктах.

Партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников полагает, что авторы законопроекта стремятся исключить саму возможность незаконного использования слепков лица и голоса. А член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев отметил, что подростки нередко пользуются биометрией при бесконтактной оплате и кредитным организациям не хочется терять потенциальных клиентов.

Ранее сообщалось, что Минцифры России хочет ужесточить ответственность за нарушение порядка сбора, хранения и использования биометрических данных. Нарушившим правила могут грозить штрафы от 100 до 500 тысяч рублей и тюремные сроки до 10 лет, если нарушения привели к тяжким последствиям.