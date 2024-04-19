«Изучаем эту информацию»: Песков об ударе Израиля по Ирану Песков назвал преждевременным обсуждение предполагаемой атаки Израиля на Иран

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Дмитрий Песков

Россия изучает информацию о предполагаемой ракетной атаке Военно-воздушных сил Израиля на Иран, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что Иерусалим пока не делал официальных заявлений на эту тему. В связи с этим в Кремле считают преждевременным давать какие-либо комментарии, передает ТАСС.

Пока не было никаких официальных заявлений со стороны Израиля, поэтому мы эту информацию изучаем. Преждевременно давать какие-то комментарии, не понимая деталей, — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия по-прежнему выступает за сдержанность сторон. Москва призывает Иерусалим и Тегеран отказаться от каких-либо действий, способных спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности в столь непростом регионе.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страны — участницы «Большой семерки» (G7) намерены обсудить ситуацию, связанную с предполагаемым ударом Израиля по территории Ирана. Представители государств проведут встречу в Италии 19 апреля.

До этого израильские СМИ сообщали, что страна не станет брать на себя ответственность за удар по Ирану. Источники в правительстве и службах безопасности страны утверждают, что Иерусалим расценивает произошедшее в Иране как «взрыв на заводе».