Израильского дипломата вызвали в МИД России МИД РФ вызвал израильского поверенного после слов посла в Киеве о Бандере

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Израиля в Москве Ронена Крауса, сообщает пресс-служба ведомства. Поводом стало высказывание посла Израиля в Киеве Михаила Бродского о том, что Степан Бандера является украинским героем. В МИД РФ назвали Бандеру бывшим пособником нацистов.

27 июня в МИД России был приглашен для беседы временный поверенный в делах государства Израиль в Москве Ронен Краус. Внимание израильского представителя было привлечено к публичным высказываниям посла Израиля в Киеве Михаила Бродского, в подаче которого процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников, — говорится в сообщении министерства.

Также стороны диалога обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений. Представители России и Израиля подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие отношений.

Израильский посол в Киеве ранее заявлял, что народу республики не нравятся Степан Бандера и Роман Шухевич из-за поддержки нацизма, однако «для большинства украинцев — это герои, которые боролись за независимость».

В 2022 году посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на высказывания украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвавшего Степана Бандеру борцом за свободу. В ведомстве подчеркнули, что такие заявления «не только подрывают ценности, которыми все дорожат», но и «борьбу украинского народа за то, чтобы жить демократическими ценностями и в мире».