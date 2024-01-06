«Изолировать от общества»: в ГД призвали наказать живодера, истязавшего пса Депутат Бурматов призвал изолировать от общества читинца, зарезавшего собаку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Читы, который зарезал бездомную собаку в общежитии, следует изолировать от общества на время расследования, сказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, необходимо установить, был ли это единичный случай живодерства со стороны мужчины.

Бурматов указал, что мужчина совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 245 УК (жестокое обращение с животным). Однако дело могут переквалифицировать в ч. 2 ст. 245, если выяснится, что это не первый такой случай в биографии читинца.

Для меня также остается непонятным, почему мужчину не поместили в СИЗО. Он зарезал собаку, что говорит о его неадекватном состоянии, следовательно, в будущем он может напасть и на кого-то другого. Вдруг в следующий раз ему ребенок помешает? Поэтому, с моей точки зрения, на момент следствия его нужно изолировать от общества, — отметил собеседник.

Бурматов добавил, что по данному случаю поступает много обращений от граждан. По его словам, в полицию и прокуратуру уже был направлен депутатский запрос, чтобы расследование уголовного дела было взято на контроль. Кроме того, указал собеседник, будет проведена проверка того, не было ли допущено нарушений в ходе расследования и проведения процессуальных действий.

Также нужно выяснить, почему допускается такое мягкое, лояльное отношение к тому, кто совершил тяжкое уголовное преступление. По данным, что мы имеем сейчас, этому извергу грозит до трех лет лишения свободы, — резюмировал депутат.

Ранее региональное отделение МВД города Читы сообщило, что вечером 5 января мужчина убил бездомную собаку, которую прикормили его соседи по общежитию. Против 29-летнего читинца возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным. Предварительно установлено, что собака проявляла агрессию к читинцу и его соседям. Труп животного направили на экспертизу.