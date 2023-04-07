Изменившие Родине россияне могут сесть пожизненно Депутат Пискарев: в Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену, а также об ужесточении ответственности за терроризм, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. Он пояснил, что было предложено существенно повысить нижний и верхний предел ответственности по статьям 205 УК РФ, 205.1, 205.4, 281, 361.

В статье 205 УК РФ («террористический акт»), максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в РФ, предложено увеличить с 15-ти до 20 лет.

В статье 205.1 («содействие террористической деятельности»), минимальный срок наказания за вербовку или вовлечение в совершение терактов может вырасти до семи лет, минимальное наказание за пособничество — до 12-ти лет.

По статье 205.4 («организация террористического сообщества и участие в нем») участникам террористических сообществ будет грозить от 10-ти до 15-ти лет тюрьмы.

По статье статья 281 («диверсия») предложено ужесточить наказание за действия, направленные, в том числе, на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, до 20-ти лет. Сейчас максимальный срок — до 15 лет.

Статья 361 («акт международного терроризма») может подразумевать наказание от 12-ти лет лишения свободы вплоть до пожизненного.

Также мы предлагаем установить пожизненное лишение свободы за государственную измену, — написал он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну. Он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров», чтобы выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом.