«Излюбленная практика»: Антонов объяснил действия США по выходу РФ из ДОВСЕ Антонов: США критикуют РФ за выход из ДОВСЕ в попытке переложить ответственность

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Критика Вашингтона в отношении России в связи с ее выходом из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) является попыткой переложить на Москву ответственность за разрушение архитектуры международной безопасности, передает пресс-служба российского диппредставительства слова посла РФ в США Анатолия Антонова. По его мнению, такое поведение типично для американцев.

Переваливание ответственности за разрушение архитектуры международной безопасности на Россию — излюбленная практика американцев. Им очень непросто дается осознание того, что в происходящем виноват коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами, — указал дипломат, комментируя критику Белого дома в адрес России в контексте ситуации с ДОВСЕ.

Антонов подчеркнул, что Россия и после выхода из договора осталась открытой к диалогу и была готова приступить к созданию новых принципов коллективной безопасности — таких, которые бы удовлетворяли требованиям всех участников. Однако, подчеркнул дипломат, такой разговор в планы США не входил, вместо этого Штаты «уверовали в собственную безнаказанность, ускорили процесс расширения НАТО, открыто обходя групповые ограничения ДОВСЕ, и, наконец, ввязались в гибридную войну с Россией руками украинцев».

Ранее российский посол заявил, что американские власти замедляют процесс вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и продолжают поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру. Он выразил это мнение в ответ на критику позиции России по ДВЗЯИ со стороны Госдепартамента.

Кроме того, по мнению Антонова, конфликт на Украине может быть прекращен легко и быстро, если Вашингтон перестанет оказывать военную помощь Киеву. Таким образом он прокомментировал анонсированную Пентагоном очередную поставку оружия ВСУ.