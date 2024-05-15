«Издевательство высшей марки»: Захарова о выступлении Блинкена в баре Киева Захарова назвала издевательством выступление Блинкена в баре Киева

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Энтони Блинкен

Выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в киевском баре в ходе его визита на Украину является издевательством высшей марки, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что это паноптикум, передает радио Sputnik.

Я считаю, что это паноптикум. Это просто издевательство высшей марки, — заявила Захарова.

Дипломат допустила, что ситуация стала следствием «адского непрофессионализма» пиарщиков, которые продумывают подобные мероприятия и не чувствуют ни остроты момента, ни особенности состояния людей в такие исторические моменты. Захарова не исключила, что эпизод мог быть организован намеренно.

Ранее стало известно, что Блинкен исполнил в киевском баре Barman Diktat песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World. Представители заведения подтвердили этот факт, но не стали разглашать дополнительную информацию из соображений безопасности. Кроме того, американский госсекретарь в компании главы МИД Украины Дмитрия Кулебы побывал в местной пиццерии.

Американский сенатор Рик Скотт не оценил музыкальное выступление главы Госдепа. Он заявил, что пока «мир находится в огне», Блинкен едет на Украину за счет американских налогоплательщиков.