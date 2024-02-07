«Издевательство»: Валуев оценил извинения Киркорова за «голую» вечеринку Валуев: извинения Киркорова за «голую» вечеринку выглядят как издевательство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Валуев

Речь Филиппа Киркорова с извинениями за участие в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой с точки зрения смысловой нагрузки выглядит правильной, однако сама подача артиста похожа на издевательство, считает депутат Госдумы Николай Валуев. В беседе с «360» парламентарий высказал мнение, что участники скандального мероприятия прекрасно понимали, в какую дверь они заходят.

По стилистике доведения с точки зрения эмоций [это] было послано для нас, на мой взгляд, как издевательство. Такое ощущение было, что человек сдерживает улыбку, — отметил Валуев.

По его словам, гости вечеринки до сих пор искренне не понимают негативной реакции общества. Валуев напомнил, что мир шоу-бизнеса живет по своим правилам, которые не пересекаются с событиями, происходящими в стране. Депутат назвал участников скандала оторванными от земли людьми, которые сочли «голую» вечеринку лишь очередным вечером с определенными правилами.

Все прекрасно понимали, в какую дверь они заходят. <...> Когда у них слетели контракты и концерты, вот тогда они почувствовали, что реакция на их счет была негативной, — подчеркнул парламентарий.

При этом он раскритиковал людей, которые подвергли буллингу Анастасию Ивлееву после вечеринки и даже желали телеведущей смерти. Депутат призвал не забывать о морали, даже несмотря на эмоции.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предположил, что о закате карьеры Филиппа Киркорова говорить еще рано. По мнению Рудченко, скандал вокруг «голой» вечеринки повлиял на репутацию артиста, однако все наладится, когда спадет реакция общественников и населения.