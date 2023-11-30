«Избирательная экзекуция»: МИД РФ о лишении России места в совете ОЗХО МИД назвал «избирательной экзекуцией» лишение России места в совете ОЗХО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование, по итогам которого Россия лишилась места в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), проходило в условиях беспрецедентного давления, говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ. Дипломаты отметили, что страна подверглась «избирательной экзекуции». Выборы в совет от Восточноевропейской региональной группы (ВЕГ) прошли 29 ноября в рамках 29-й сессии Конференции государств — участников Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) в Гааге.

Литва вслед за РФ, Польшей и Украиной в самый последний момент подала четвертую заявку на три вакансии от ВЕГ, где из 23 стран 18 являются членами НАТО и Евросоюза или видят себя в этих структурах в будущем. Цель была очевидна — отобрать у России как можно больше голосов и <...> не допустить традиционного переизбрания нашей страны в Исполнительный совет ОЗХО, — говорится в заявлении МИД.

По мнению дипломатов, таким образом удалось создать второй за всю историю площадки прецедент выборов «вопреки предусмотренному КЗХО консенсусному выдвижению кандидатур». В МИД РФ указали, что в 2019 году совет покинула Венесуэла, а в 2020 году права избираться в руководящие и рабочие органы ОЗХО лишилась Сирия. В 2023 году пришло время для РФ «подвергнуться такого рода избирательной экзекуции», заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД поблагодарили все страны, отдавшие свои голоса за кандидатуру России. Дипломаты пообещали, что Москва вместе с союзниками и партнерами продолжит играть активную роль на площадках ОЗХО «в целях восстановления былого авторитета этой организации и сохранения целостности КЗХО».

Ранее сообщалось, что Россия получила 65 голосов, недобрав до необходимого минимума один голос. От Восточноевропейской группы места в исполнительном совете организации получили Литва, Польша и Украина.