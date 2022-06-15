Из системы образования уйдет только слово «Болонская» Российское высшее образование не изменится с выходом из Болонского процесса

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15 июля в Госдуме прошел круглый стол, на котором обсуждалось будущее российского высшего образования. На нем замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко рассказал, что от программ бакалавриата и магистратуры Россия отказываться не намерена. Именно это разделение воспринималось как основной признак участия России в Болонском процессе, из которого страну исключили. Однако в реальности он закрепляет только взаимное признание дипломов между странами, а все остальные системные изменения Россия проводила сама, а не по настоянию иностранных партнеров.

В ходе круглого стола Кучеренко аргументировал невозможность отказаться от системы «бакалавр — магистр» тем, что миллионы россиян уже отучились в бакалавриате и нельзя лишать их возможности продолжить образование.

Разделение на бакалавров и магистров даже среди депутатов воспринимается как прямое следствие вступления России в Болонский процесс. Фактически же Болонская система представляет из себя лишь декларацию и не обязывает страны к каким-либо реформам, рассказала NEWS.ru бывшая начальница нормативно-правового отдела Минобрнауки Дарья Митина, которая тоже принимала участие в обсуждении в парламенте.

Мы ни откуда не выходим юридически, потому что ни один закон, который у нас был принят, никак не был связан с требованиями Болонской системы. Она вообще ничего не требует. Единственный ее смысл — унификация дипломов, взаимное признание, — подчеркнула она.

Собеседница NEWS.ru отметила, что все изменения, произошедшие с российской системой образования, фактически были инициированы российскими властями. Болонский процесс дает рекомендации по унификации, но страны сами решают, как и в какой мере их исполнять. В пример она привела Германию — страну, входящую в Болонский процесс, которая «не вводила никаких бакалавриатов и магистратур».

По словам Митиной, единственное реальное изменение, произошедшее после исключения России из Болонского процесса — прекращение признания выданных в стране дипломов. Однако они и раньше признавались за рубежом с неохотой.

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Все, что наше правительство напринимало, никакого отношения к Болоньи не имеет. Просто нас официально уведомили, что наши дипломы превратились в «тыкву», — подчеркнула она.

Нормы, введенные в России после присоединения к Болонской системе, отменять не планируется, отмечает Митина. Помимо упомянутого разделения на бакалавров и магистров, речь идет, например, об академической мобильности, которая позволяет студентам ездить в другие страны на семестр и учиться в университетах-партнерах.

Участница круглого стола отметила, что против отказа от академической мобильности в первую очередь выступают ректоры вузов. Эта система не только позволяет россиянам поехать в иностранное учебное заведение, но и включает в себя прием российскими университетами иностранцев. Таким образом российские вузы получают дополнительное финансирование, которое могут тратить на свое усмотрение.

Вопрос о ЕГЭ в Минобрнауки вообще пытаются не трогать, отмечает Митина. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев уже делал публичное заявление, что отказываться от единого госэкзамена в России не планируется. Он отдельно подчеркивал, что частью Болонской системы ЕГЭ никогда не был.

Мы не имеем ничего кроме выпуска пара образовательной среды и напоминания исполнительной власти, что надо что-то в системе образования менять, — заключила Митина.

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Россию вместе с Белоруссией исключили из Болонского процесса в мае 2022 года на фоне военной операции на Украине. Это породило публичную дискуссию о будущем устройстве российской образовательной системы.

В этом обсуждении принимали активное участие представители власти. Депутаты Госдумы в заявлениях отождествляли Болонскую систему и ЕГЭ. Профессор МГИМО Юрий Вяземский называл ее главным недостатком систему оценок в цифрах — «она какая-та дурацкая», — говорил он. Ректор Высшей школы экономики вообще сравнивал Болонскую систему с конкурсом «Евровидение».

В то же время фактически Болонский процесс — это серия встреч министров образования европейских стран. На этих встречах главы ведомств обсуждают развитие созданной в рамках Болонской декларации Европейского пространства высшего образования. Концептуально это должно упростить для жителей Европы передвижение между странами через введение сопоставимых учёных степеней, взаимное признание образования и выдачу приложения к диплому единого образца.

Россия вошла в это пространство в 2003 году. После этого российские власти начали реформы образования, направленные на построение системы, схожей с западными стандартами. В то же время положения декларации, подписанная странами-участницами процесса, установлены как добровольные.

Как рассказал NEWS.ru основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов, в российском обществе была распространена критика Болонской системы. В первую очередь она касалась основной функции процесса — признания дипломов за рубежом. Фактически с российскими документами этого не происходило.

Случилась история с противостоянием с Западом, и группе товарищей показалось удобным весь объем критики собрать в идею демонстративного жеста с отказом, что они и попытались сделать, — считает социолог.

По его словам, для ряда чиновников оказалось удобным повесить все проблемы образования на Болонскую систему. Поэтому в обществе появилась идея, что «мы простым действием решим все проблемы». Однако среди студентов заявления о выходе из Болонского процесса большого восторга не вызвали, обращает внимание эксперт: «Для них принадлежность глобальной системе была важна: она плохо работала сейчас, но была надежда на перспективу».