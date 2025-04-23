Из России выдворили экс-сотрудника спецслужб Молдавии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Из России выдворили гражданина Молдавии, бывшего сотрудника спецслужб этой страны Дмитрия Руснака, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ФСБ. Отмечается, что он собирал информацию о планах российского руководства в отношении республики.

Пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) — гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака, — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, агент молдавской разведки приехал в Россию в 2024 году. Он собирал информацию не только о планах Москвы, но и данные сотрудников силовых и иных государственных структур РФ, участвующих во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении. Руснаку запретили въезд в Россию сроком на 60 лет.

Ранее выяснилось, что четверо из 24 задержанных граждан Киргизии будут выдворены из России после задержания в московской бане. Мигранты не пускали в комплекс русских, после чего приехала полиция и разрешила ситуацию.

До этого директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов сообщал, что судебные приставы в 2024 году выдворили из России по решениям судов почти 90 тысяч иностранных граждан. Это почти в два раза больше показателей 2023 года (44 тысячи человек).