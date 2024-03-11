«Из разряда рассуждалок»: Песков об угрозе ядерного удара по Украине Песков назвал «западными рассуждалками» разговоры о применении ЯО на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Заявления о том, что Россия может использовать ядерное оружие на Украине, являются «рассуждалками», передает ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Распространяют их, по словам представителя Кремля, западные СМИ. Он добавил, что не видит смысла комментировать эти заявления.

Это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах. Я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях, — сказал Песков.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что подготовка США к ответу на потенциальный ядерный удар России по Украине непонятна. Он предположил, что речь может идти об оправдании своих замыслов.

Накануне CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в администрации президента США сообщило, что Вашингтон с конца 2022 года начал готовиться к тому, что Россия ударит по Украине тактическим или ядерным оружием. По данным телеканала, Штаты ожидали атаки на основании «анализа, изучения ситуации и новых разведданных». При этом американские чиновники в период обеспокоенности возможностью потенциального ядерного удара РФ по Украине рассматривали в качестве ответного шага неядерный ответ.