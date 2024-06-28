Ангелина Мороз

В МВД сделали неожиданное заявление об атаках на Россию Колокольцев: все теракты на территории РФ организовывались в одном центре

28 июня 2024 в 10:06

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе