Из ЛДПР исключили призывавшего к «депедеризации» партии экс-депутата Шерина

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Александр Шерин

Из ЛДПР исключили призывавшего к «депедеризации» партии экс-депутата Александра Шерина, выдвигавшегося на пост председателя, сообщает «Газета.Ru». Это подтвердил глава пресс-службы партии Александр Дюпин, отметив, что такой шаг назревал давно — Шерин сам его приблизил.

Он был исключён по решению Высшего совета за нарушение партийной дисциплины. Этот вопрос назревал давно, Александр Николаевич сам сделал для этого всё возможное, — сказал он.

До этого Александр Шерин не получил поддержки однопартийцев и разразился в своём Telegram-канале критикой в отношении коллег. Он обратил внимание на то, как многие политики с момента начала проведения военной спецоперации на Украине показали свое «истинное лицо», выступив с осуждением «действий собственной страны и армии», и призвал партию к «точечной депедеризации».

На выборах главы ЛДПР, которые прошли 27 мая на 34 съезде политического объединения, член высшего совета, самовыдвиженец Шерин получил всего один голос из 87 в поддержку своей кандидатуры. Большинство голосов было отдано Леониду Слуцкому. После чего проигравший назвал выборы фикцией и покинул зал заседаний. Однако позже признал решение своих коллег правильным.