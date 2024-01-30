«Из Африки выкидывают»: депутат ГД о Макроне в «осажденном Париже» Депутат Журавлев предложил ударить по французским войскам в Африке

Фото: Markus Schreiber/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Россия могла бы ответить на участие французских наемников в конфликте на Украине, ударив по расположению французских военных в Африке, предположил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Также он предложил помочь «морально и материально» бастующим в Париже фермерам.

Президент Франции Макрон считает, что его страна не участвует в конфликте на Украине, несмотря на наличие французских наемников. Но и мы в теории могли бы ответить им ассиметрично. Например, ударить по расположению французских военных в Африке. Кстати, Макрона из Африки уже если не выкидывают, то выпроваживают уже точно местные жители. Кроме того, мы могли бы помочь морально и материально фермерам, которые сейчас держат в осаде Париж и фактически завалили столицу навозом, — подчеркнул депутат.

Ранее Журавлев заявил, что чем больше надписей по-французски будет встречаться на оружии ВСУ, тем больше французских наемников будут возвращаться с Украины в цинковых гробах. Поводом для комментария стала фотография украинского Су-24 с ракетой SCALP-EG. На снаряд была нанесена оскорбительная в отношении россиян надпись.

Журавлев предположил, что французское руководство, которое отрицает помощь своим военным в переброске на Украину, помогает бойцам вступать в ряды ВСУ. По мнению Журавлева, организовать приезд целого батальона на Украину без помощи государства практически невозможно, хотя французское руководство настаивает на том, что наемники вступают в ВСУ по собственной инициативе.