Иванов может остаться спецпредставителем до конца президентства Путина «Ведомости»: Иванов может остаться спецпредставителем до конца президентства Путина

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Сергей Иванов

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, которому 31 января исполняется 70 лет, может проработать в этой должности вплоть до конца президентства Путина, сообщил собеседник «Ведомостей» в госструктурах. Его должность допускает продление работы за рамки предельного возраста пребывания на гражданской службе, который составляет 65 лет.

По данным источника, Иванов давно работает в команде президента России и остается одним из 12 постоянных членов Совбеза наряду с руководителями силовых ведомств и другими влиятельными чиновниками. Как отмечает политолог Михаил Виноградов, это единственный член Совбеза, не представляющий никакой институт и способный давать внешнюю оценку состоянию дел в стране. До назначения на пост спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов занимал ряд других должностей в госаппарате, в том числе был зампредседателя правительства России и руководителем администрации президента.

Как отмечается, нынешняя должность Иванова отнесена к категории «помощники (советники)»: срок службы таких госслужащих с их согласия может продлеваться до окончания полномочий того лица, для содействия которому создана их должность, и к числу которых относится в том числе и президент России.

Ранее президент России продлил срок госслужбы своего спецпредставителя Сергея Иванова на один год, соответствующий указ был подписан главой государства 30 января. Иванов находится на этой должности с 2016 года, 31 января ему исполнится 70 лет.