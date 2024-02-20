«Иуда»: кто отравил губернатора Сальдо, как его хотели убить, что известно

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Владимир Сальдо

Губернатор Херсонской области назвал иудой человека, который пытался отравить его в 2022 году. Что рассказал Владимир Сальдо, что известно о его отравлении, какие еще покушения были на его жизнь?

Что рассказал губернатор Сальдо

Губернатор Херсонской области рассказал, что попытку убийства в 2022 году совершил человек из его ближнего круга, которому он доверял.

«В августе 2022 года меня отравили. Все, что я успел сделать, это сказать, что мне плохо, потерял сознание и очнулся лишь через 15 дней в клинике Склифосовского в Москве. <...> К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял: за большие деньги он согласился стать иудой. Путь таких людей печален», — объявил Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Сальдо не назвал человека, который совершил отравление. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в отравлении заподозрили нового повара и горничную, которая его привела. Изначально замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов отрицал отравление Сальдо и утверждал, что у чиновника просто «переутомление».

Что известно об отравлении Владимира Сальдо

Губернатор Херсонской области был госпитализирован 4 августа 2022 года. Его доставили в НИИ Склифосовского в Москве и ввели в медикаментозную кому. Очнулся Сальдо 9 августа в стабильно тяжелом состоянии, у него заподозрили неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Владимир Сальдо

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил 19 февраля, что Сальдо был отравлен рицином. Опасное вещество было выявлено в биомедицинских пробах чиновника. Рицин — высокотоксичный органический яд, который в шесть раз более ядовит, чем цианистый калий. В организме человека рицин поражает центральную нервную систему, надпочечники, почки и печень и вызывает спектр симптомов — от рвоты до кровоизлияния в желудок и отказа внутренних органов.

Какие еще были покушения на жизнь Сальдо

По информации Telegram-канала Baza, губернатор Владимир Сальдо является одной из главных целей ВСУ и украинских спецслужб. Покушения на его жизнь совершались неоднократно.

11 июля 2022 года было предотвращено покушение на Сальдо в Херсоне. По данным РИА Новости, бомба была заложена по пути следования автомобиля губернатора, но ее вовремя обнаружили местные жители, сообщала администрация Херсонской области.

9 июня 2023 года ВСУ попытались убить Сальдо с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur, поставленных Великобританией. Было использовано не менее 10 таких снарядов, пострадали мирные жители.

«Марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту. <...> При этом пострадали мирные жители. Были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке», — написал Сальдо в Telegram.

Что известно о химоружии ВСУ

По заявлению Минобороны РФ, за время проведения СВО украинские военные неоднократно прибегали к использованию запрещенного химического оружия массового поражения.

Фото: МО РФ

«Так, в январе ВСУ использовали по нашим позициям запрещенное в Европе вещество антрахинон. В июне и августе прошлого года в районе Работино укробоевики применили против российских военных смесь хлорацетофенона с хлорпикрином», — рассказал Сальдо в Telegram.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Кириллов 19 февраля заявил, что в распоряжении ВСУ есть такие отравляющие химические вещества, как табун, боевой нервно-паралитический яд, который был создан в Третьем рейхе. 19 августа 2022 года украинские войска применили химикат «Би-Зет» — созданное в США психомимическое отравляющее вещество, которое вызывает у жертв галлюцинации, потерю ориентации и неспособность выполнять базовые задачи. Аналогичное вещество попытались применить против жителей Мелитополя в январе 2024 года. Против российских войск в феврале 2023 года применялись беспилотники с синильной кислотой, которая в США используется для исполнения смертных приговоров.

Также Кириллов привел в пример отравления высокопоставленных лиц в новых регионах России. Минобороны РФ квалифицирует эти случаи как теракты.

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