«Итог “заварушки” будет катастрофический»: в МИД ответили на кибератаки МИД РФ пообещал ответить на кибератаки со стороны США

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Специальный представитель президента РФ в области информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что Украина при пособничестве США организует кибератаки на объекты критической инфраструктуры России. Речь была опубликована на сайте МИД РФ.

Соединенные Штаты пошли на замораживание каких-либо контактов по информационной безопасности с нами. Более того, под прикрытием лозунгов в защиту демократии развязали киберагрессию против России и ее союзников. Используют в качестве тарана «режим Зеленского» и созданную им «IТ-армию» для совершения компьютерных атак против нашей страны, — рассказал Крутских.

По его словам, количество провокаций с каждым днём увеличивается. В случае если подобный сценарий действий продолжится, Россия будет готова пойти на решительные меры.

Не рекомендуем Соединенным Штатам провоцировать Россию на ответные меры — отпор, безусловно, последует, будет твердым и решительным. Однако итог этой «заварушки» может оказаться катастрофическим, ведь в прямом киберстолкновении государств не будет победителей, — решительно заявил спецпред.

Накануне хакеры команды Dumpforums.com взломали сайт Министерства строительства РФ и потребовали выплатить им 0,5 биткоина. В противном случае они пригрозили обнародованием личных данных пользователей.