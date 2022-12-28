IT-специалистов предложили сделать стратегическим резервом России Эксперт по цифровой экономике Куликов предложил запретить выезд IT-специалистов за границу

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IT-специалистов следует воспринимать как стратегический резерв России и соответствующим образом к ним относиться, рассказал ФБА «Экономика сегодня» член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ Никита Куликов. В отношении айтишников имеет смысл ввести ограничения на выезд, как у представителей власти, предложил специалист. По его словам, таким образом можно помешать массовому отъезду специалистов.

Если IT-специалисты являются стратегическим кадровым резервом страны, то стоит рассмотреть для них возможность ограничений на выезд, как у сотрудников органов власти. Данная идея не была поднята на широкое обсуждение, но если мы хотим помешать отъезду кого-то страны, то это возможно только такими методами, — объяснил Куликов.

Эксперт отметил, что российские айтишники получают образование, как правило, за счет государства, но затем переезжают в другую страну. Это, по его мнению, некорректно в условиях хронического дефицита кадров по ряду специальностей. При этом он добавил, что ограничения на их выезд из страны должны вводиться не для всех представителей IT-индустрии, а для сотрудников определенных компаний и представителей конкретных отраслей.

Член генерального совета «Деловой России» Дмитрий Мариничев ранее рассказал, что для борьбы с оттоком IT-специалистов из России следует сделать ставку на фундаментальные разработки, за счет которых воспитываются новые кадры, усиливающие отрасль. При этом государство должно инвестировать в электронное машиностроение, а не в подготовку кадров, так как их воспроизводство не является проблемой для страны, добавил эксперт. По его словам, в России есть реальная потребность в IT-инфраструктуре.