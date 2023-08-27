Су-30 подняли в воздух из-за американского БПЛА у российской границы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-30СМ

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающийся к границе беспилотник MQ-9A Reaper ВВС США над акваторией Черного моря, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Для недопущения нарушения границы был поднят истребитель Су-30.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США, — говорится в сообщении.

Иностранный беспилотник развернулся в сторону от границы при приближении истребителя. После этого самолет вернулся на аэродром.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что два истребителя международной коалиции во главе с США допустили опасное сближение с российским Су-35 над территорией Сирии. Инцидент произошел в районе Эт-Танф на высоте около 6500 метров. Столкновение было предотвращено благодаря профессионализму российского пилота.