«История не про налоги»: депутат ГД о контроле за деятельностью заводчиков Депутат ГД Бурматов: контроль за деятельностью заводчиков остановит деструктивное влияние

Пока деятельность заводчиков никак не будет контролироваться, часть из них продолжит оказывать деструктивное влияние на разведение и содержание животных, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Комментируя свой законопроект «360», парламентарий подчеркнул, что заводчиков необходимо обязать регистрироваться, вступать в федерации и соблюдать их правила, чтобы остановить это деструктивное влияние. Бурматов отметил, что это «история не про налоги».

Эта история вообще не про налоги. Там же не тысячи, не десятки тысяч человек. Деятельность таких людей крайне деструктивна, поскольку они разводят животных в прогрессии, — пояснил депутат.

По словам Бурматова, законопроект направлен на регулирование рынка и вывод недобросовестных заводчиков «из тени». Парламентарий добавил, что инициатива должна решить проблему разведения и содержания животных.

Юрист Анастасия Комагина призвала в первую очередь проработать уже существующие законы. Она напомнила, что кроме черных заводчиков есть те, кто разводят «бешеное количество питомцев» просто так. Чаще всего этих животных потом выкидывают на улицу, напомнила юрист. Она уточнила, что для решения этой ситуации необходима общая регистрация и идентификация. Комагина отметила, что страны, которые успешно борются с недобросовестными заводчиками и с проблемой бездомных животных, начинали именно с этого.

Идея прекрасная, безусловно, но не работоспособная при таком популистским подходе. Вначале нужно понять, почему не работают уже принятые законы, — пояснила юрист.

Зоозащитник Ольга Еремеева поддержала предложение Бурматова, но добавила, что важно определить, кто будет контролировать деятельность заводчиков. По ее мнению, реальный контроль отобьет желание разводить животных для продажи, не обеспечив им достойного желания, а также не даст обманывать покупателей.

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ранее подготовил поправки в закон об ответственном обращении с животными. Эти поправки должны обязать заводчиков регистрировать свою деятельность, вакцинировать продаваемых животных и платить налоги.