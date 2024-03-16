«Исторический выбор»: депутат Журавлев проголосовал на передовой Депутат Журавлев проголосовал на выборах президента России на передовой

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев досрочно проголосовал на выборах президента России прямо на передовой. Депутат, который сейчас находится в зоне проведения спецоперации, 14 марта посетил избирательный участок в расположении интернациональной бригады «Пятнашка». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, процесс выборов в зоне СВО организован в полном соответствии с российским законодательством.

Идет голосование, здесь фактически на передовой в бригаде «Пятнашка». Я имею честь первый раз за президента проголосовать в своем родном подразделении. <...> Этот выбор я считаю историческим. <...> Я уверен, что все процедуры абсолютно соблюдены, — сказал Журавлев.

Ранее на выборах главы государства проголосовал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он посетил избирательный участок на улице Гончарова в Москве. Слуцкий приехал в школу № 1236 им. С. В. Милашенкова, где организован участок, вместе со своей матерью. Она также отдала голос за одного из кандидатов, воспользовавшись бюллетенем.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также отдал свой голос на выборах главы государства. Он воспользовался возможностями платформы для дистанционного голосования, отметив удобство данного формата.