«Исторический факт»: Захарова о связи булгаковского бала Сатаны и США Захарова: прообразом бала Сатаны у Булгакова стал прием в посольстве США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Бал Сатаны, описанный в произведении писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», был «срисован» с приема в посольстве США, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Прообразом Воланда, в свою очередь, стал американский посол Уильям Буллит, отметила дипломат, добавив, что этот исторически установленный факт должны изучать в школах.

Неплохо было бы, чтобы в учебниках, которые рекомендованы для средней школы, для вузов, об этом тоже упоминалось. <...> Если вы увидите фотографии американского посла, если вы прочитаете о нем — а у него есть и биограф, это Александр Эткинд, — вы поймете, что фигуру Уильяма Буллита, которую нынешние поколения описывают как мистическую — он и тогда воспринимался так… Есть конкретные символы, которые наполнили это произведение, это исторически установленный факт, — рассказала Захарова.

По ее словам, Булгакова не раз приглашали в посольство США. В частности, там проводились балы, которые схожи с описанным писателем мероприятием. Дипломат добавила, что от школьников эта информация скрывается, однако она должна быть предметом «массового сознания».

Ранее Захарова заявила, что американские политики, вероятно, находятся в каком-то зазеркалье. Она иронично перефразировала фразу Льва Толстого из романа «Анна Каренина», что «все смешалось» в Белом доме после слов госсекретаря США Энтони Блинкена, выразившего надежду на переговоры России и Украины.