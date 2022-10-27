«Исторический факт»: Путин о единстве народов России и Украины Путин заявил, что русские и украинцы — это один народ

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Президент России Владимир Путин сказал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», что еще в XIX веке начался раздел единого русского народа. По его словам, этот процесс приобретал все больший размах. При этом Путин подчеркнул, что русские и украинцы — один народ, это исторический факт.

Украина исторически складывалась как искусственное государство. И после Второй мировой войны Иосиф Сталин, что тоже является историческим фактом, передал Украине часть польских земель, — отметил президент.

Как заявил Путин, единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая ее и создала.

Ранее президент России сказал, что на Западе озвучили сумму, потраченную на организацию переворота на Украине в 2014 году. Глава государства назвал такое поведение хамством.