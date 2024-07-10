«Истерия»: Песков ответил западным СМИ на подозрения в «диверсиях» Москвы Песков назвал «русофобской истерией» обвинения в диверсионных атаках Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

На Западе разгорается «русофобская истерия», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии The Washington Post. Так он ответил на подозрения в «диверсионных атаках» со стороны РФ.

Все эти предположения и утверждения ни на чем не основаны. <...> Это является не более чем разжиганием русофобской истерии, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

До этого The Washington Post со ссылкой на источники и якобы внутреннюю документацию Кремля писала, что власти РФ «вербуют» граждан западных стран. Песков указал, что подлинность подобных утверждений «сомнительна».

Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявлял, что «практически каждый» участник встречи Североатлантического альянса в Праге поднимал вопрос о действиях России. Члены НАТО поднимали вопрос о том, что РФ якобы «усиливает гибридные атаки».

Ранее Песков сообщил, что Кремль будет максимально внимательно следить за саммитом НАТО, который стартовал 9 июля в Вашингтоне. Известно, что трехдневный саммит с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» будет посвящен 75-й годовщине образования Блока.

Вместе с тем агентство Reuters сообщало, что НАТО потребуется дополнительно от 35 до 50 бригад для «защиты от нападения со стороны России». Отмечается, что Североатлантический альянс разрабатывает обновленные военные планы с учетом опыта российской специальной военной операции на Украине.