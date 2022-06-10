«Истерят от отчаяния»: сенатор Чепа про давление на Сербию со стороны ЕС

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем

Евросоюз и США ожидали экономического краха России после введения ряда масштабных санкций против нее, однако это не сработало, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц «истерит от отчаяния», поскольку его страна теряет от санкций значительно больше, чем Соединенные штаты. Так он прокомментировал попытки Евросоюза уговорить Сербию выступить против России, отказавшись от ее энергоресурсов.

По словам сенатора, ЕС и США долгие годы ждали того момента, чтобы ввести настолько масштабные санкции против России, опрокинув российскую экономику в бездну. Они также надеялись на смену политического режима в РФ, после чего геополитическая обстановка полностью перейдет на сторону США.

Тем не менее этого не случилось и ситуация с Сербией, по словам депутата, «из той же серии».

Но, как показала практика, это не работает так, как они планировали, вот и бесятся, и ситуация с Сербией из этой же серии. Шольц просто истерит от отчаяния, ведь ЕС теряет от санкций кратно больше чем США, — заявил Чепа.

Ранее днём Шольц настоятельно потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против России, заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции после встречи с главой ФРГ в Белграде. Он добавил, что Белград в ответ высказал свою позицию о ситуации вокруг Косова, рассказал о подготовке к зиме, а также обратил внимание на традиционные отношения с Россией.

В мае глава Сербии заявлял, что Белград будет сопротивляться введению санкций против РФ столько, сколько это будет возможно, однако не исключил, что ситуация может поменяться в будущем. При этом, по его словам, отказ от присоединения к антироссийским рестрикциям обходится стране очень дорого, и он это осознает.