«Испугались гражданского самолета»: депутат ГД посмеялся над Польшей Депутат ГД Журавлев: в Польше испугались гражданского самолета из-за русофобии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Польша из-за собственной русофобии переживает из-за любого действия со стороны России, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с LIFE.ru он посмеялся над реакцией поляков, которые «испугались гражданского самолета». Таким образом парламентарий прокомментировал ситуацию, когда борту турецкой авиакомпании, следовавшему из Бодрума в Москву, пришлось пролететь над Варшавой в связи с грозовым фронтом.

В Польше испугались гражданского самолета, который пролетел над ними из-за грозы, как будто он способен авиабомбами закидать Варшаву. И это, кстати, показатель того, что происходит сейчас в Польше, где выступают против России и всего русского чаще и больше остальных, — она охвачена страхом и именно поэтому ведет себя неадекватно, — пояснил Журавлев.

По словам депутата, Польша может загнать себя в геополитический угол, совершив необдуманный поступок. Журавлев также напомнил, что рейс был турецкой авиакомпании. Парламентарий предложил Польше попробовать запретить ей что-либо и посмотреть на реакцию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Польские СМИ ранее сообщили, что 29 августа рейс авиакомпании Turkish Airlines, летящий из Бодрума в Москву, сделал «странный» маневр в небе над Варшавой. Как отмечают авторы материала, самолет долго летал над крупными городами Польши, после чего направился в сторону Варшавы и двинулся на Москву.