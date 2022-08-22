Опубликовано удостоверение исполнительницы убийства Дугиной Исполнительницу убийства Дугиной объявят в розыск с целью выдачи России

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сотрудники полиции на месте происшествия в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, где общеопасным способом была убита журналист и политолог Дарья Дугина

В Сети появилось удостоверение одной из подозреваемых в убийстве Дарьи Дугиной Натальи Вовк (в девичестве Шабан), которая якобы входила в националистический украинский полк «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Гражданка Украины будет объявлена в розыск с целью выдачи России, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что пророссийские хакеры еще в апреле загрузили ее удостоверение в пророссийскими хакерами в базу сайта «Немеzида».

Гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, скрывшаяся в Эстонии после исполнения убийства Дарьи Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи, — сказал собеседник агентства.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.