«Ищут защиты»: сенатор о побеге от мобилизации украинского рыбака с семьей Сенатор Ковитиди: украинцы вынуждены искать защиты своих прав за рубежом

Фото: vk.com/artur_bilan

Артур Билан

На Украине фиксируется грубейшее нарушение прав человека, поэтому граждане вынуждены искать защиты за пределами родины, заявила NEWS.ru член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. По ее словам, в сложившихся условиях на людей оказывается беспрецедентное давление. Таким образом сенатор прокомментировала побег члена сборной Украины Артура Билана, который отказался возвращаться на родину из-за страха перед мобилизацией.

Сегодня на Украине мы видим проявление грубейших прав человека. Если раньше это касалось журналистов, судей, сегодня рядовые граждане ищут защиты своих прав и интересов далеко за пределами Украины. Представители Службы безопасности, Нацполиции Украины оказывают беспрецедентное давление на граждан, — отметила Ковитиди.

Происходящее уже находится за гранью обычных проверок, добавила она. Сотрудники спецслужб осуществляют насилие по отношению к тем, кто отказывается подчиняться приказам и служить в армии. Ковитиди отметила, что причинами такой мобилизации могут быть неудачи на фронте. Так, недавно в ряды ВСУ был призван 68-летний «неугодный» Киеву священник. Все это свидетельствует о существенном кризисе власти, объяснила она.

Поэтому этот случай, к сожалению, не удивительный, для нас удивительным является тот факт, что молчат международные организации, которые должны на это реагировать, — указала сенатор.

Ранее сообщалось, что член сборной Украины по спортивной рыбалке сбежал из расположения команды в Италии, чтобы остаться в Европе. Билан отметил, что ему уже пришло несколько повесток. Побег с семьей он посчитал лучшим решением, так как не хотел жить в постоянном стрессе.