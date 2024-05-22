«Ищет виноватых»: в Госдуме ответили Пашиняну на резкую критику стран ОДКБ Депутат Водолацкий: Пашинян ищет виноватых за события в Карабахе

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, критикуя Организацию Договора о коллективной безопасности, ищет виноватых за события в Карабахе, высказался в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По мнению парламентария, подобные заявления делаются, чтобы оправдаться перед народом Армении за то, что премьер сдал «все и вся» западным инвесторам.

Пашинян делает подобные заявления с целью оправдаться перед гражданами за то, что сдал все и вся своим западным инвесторам — французам, немцам, американцам. В этом он ищет виноватых там, где их нет. Народ Армении не обманешь. Они уже давно поняли, кто такой Пашинян, — высказался Водолацкий.

Пашинян ранее заявил, что страны — участницы ОДКБ помогали Азербайджану во время военных столкновений в Карабахе в 2020 году. По его словам, речь идет о двух государствах. Однако глава армянского правительства не стал называть эти страны.

Ранее Армения отказалась участвовать в утверждении годового бюджета ОДКБ и финансировании организации в 2024 году. По словам пресс-секретаря МИД республики Ани Бадалян, при этом Ереван не возражает против принятия такого решения в ограниченном формате.