На борту разбившегося в горах Афганистана самолета были двое россиян Росавиация: пропавший в Афганистане самолет Falcon 10 был зарегистрирован в РФ

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Исчезнувший в Афганистане самолете Falcon 10 был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, сообщили в пресс-службе Росавиации. По предварительным данным, на борту лайнера находились два пассажира и четыре члена экипажа. Двое из них россияне.

Вечером в субботу, 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы с Таджикистаном), перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, — говорится в сообщении.

По информации Росавиации, Falcon 10 был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Воздушное судно принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Известно, что лайнер выполнял чартерный санитарный рейс, он должен был вылететь из индийского города Гая в Ташкент, а оттуда — в московский аэропорт Жуковский.

Росавиация находится на связи с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан, — уточнили в пресс-службе.

Как пишет агентство «Паджвак», пассажирский лайнер разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Источники рассказали, что самолет отклонился от первоначального курса.

Ранее два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Австралии. Пилот пытался приземлиться на аэродроме Буна, откуда они ранее вылетели, но самолет рухнул недалеко от поля для гольфа.