«Исчезают на глазах»: в Госдуме указали на сокращение населения Литвы Депутат Госдумы Шолохов указал на существенное сокращение населения Литвы

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Власти Литвы продолжают лишать гражданства страны разных деятелей культуры и спорта за поддержку России, отметил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, численность населения страны «исчезает на глазах» и такими темпами она скоро сравняется с самым маленьким европейским государством Люксембург.

Литовские власти продолжают лишать артистов и спортсменов гражданства за поддержку России. В сентябре лишили гражданства Маргариту Дробязко, сегодня приняли такое решение против известной балерины Илзе Лиепы. На самом же деле граждан Литвы становится так мало, они прямо исчезают на глазах, что, по-моему, им вскоре придется просить, чтобы кто-то принял это гражданство. Видимо, они хотят сравняться в показателях по популяции с Люксембургом, — подчеркнул собеседник.

Ранее стало известно, что российская балерина Илзе Лиепа может лишиться гражданства Литвы из-за дискредитации государства. Министерство внутренних дел республики уже обязало департамент миграции начать соответствующую процедуру. Сотрудники департамента обратились к «компетентным ведомствам» с просьбой оценить высказывания балерины в социальных сетях.