Иран хочет стать наблюдателем в ЕАЭС Вице-премьер Оверчук: Иран может присоединиться к ЕАЭС в статусе наблюдателя

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Иран выразил желание получить статус государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, соответствующее решение может быть принято к концу 2024 года, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. По его словам, которые приводит ТАСС, чтобы стать наблюдателем в этой международной организации, необходимо выдержать определенные процедуры, в случае успеха у Ирана есть все возможности стать наблюдателем ЕАЭС.

Есть определенные процедуры. Если они будут выдержаны, то, в принципе, решение о наблюдательстве Ирана в ЕАЭС может состояться в конце декабря текущего года ориентировочно, — заявил он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что важнейшим направлением работы Евразийского экономического союза должно стать создание единого безбарьерного рынка и «бесшовной» логистики. По его мнению, в первую очередь следует устранить скрытые ограничения и создать единый евразийский коридор.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заинтересован в продолжении тесного сотрудничества со всеми странами. По его словам, это соответствует интересам экономического сотрудничества в выбранной парадигме.