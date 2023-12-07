Инвалиды боевых действий смогут бесплатно пройти программу профобучения

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Депутаты Госдумы приняли законопроект о праве инвалидов боевых действий на бесплатное обучение по основным программам профобучения или переподготовки, сообщает ТАСС. По данным агентства, документ был внесен на рассмотрение в июне 2023 года правительством России. Закон будет распространяться на инвалидов боевых действий из числа военнослужащих контрактной службы.

Согласно тексту законопроекта, инвалиды боевых действий смогут сохранить все виды довольствия на период прохождения обучения или переподготовки. При этом военнослужащие смогут пройти переобучение по гражданским специальностям. Продолжительность таких программ — не более четырех месяцев. Отмечается, что по действующим нормам законодательства таким правом обладают только военные, срок службы которых составляет не менее пяти лет.

Как сообщалось ранее, Госдума приняла новый закон о сохранении выплат по уходу за ребенком в том случае, если родитель выходит из декретного отпуска. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что средний размер детских выплат в 2024 году составит примерно 17,8 тысячи рублей. Все необходимые средства уже заложены в федеральном бюджете на следующий год.