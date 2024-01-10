«Интуиция Зеленского»: Захарова подставила под сомнения прогнозы Киева Захарова высмеяла прогнозы «знаменитой украинской интуиции» Зеленского по России

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Прогнозы президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва не выстоит в борьбе с Киевом, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сомнительными. Дипломат в своем Telegram-канале с иронией отметила, что с такой интуицией нужно «ждать санитаров».

О, да! Эта знаменитая «украинская интуиция Зеленского». Не подвела ни разу, и все задуманное сбылось. На нее смело можно положиться и ждать. Санитаров, — написала Захарова.

Ранее Зеленский заявил, что странам Европы следует преподать России урок за проведение специальной военной операции. Он также сообщил о существовании способа одержать победу над Москвой.

По его мнению, для победы над Россией Евросоюзу необходимо сформировать единую оружейную промышленность. Кроме того, политик выделил вклад Швеции в общее производство техники.

Также Зеленский заявил, что решение о передаче замороженных российских активов Украине является справедливым и законным шагом. По его словам, таким образом будет отправлен сигнал всем «потенциальным агрессорам». Для передачи замороженных активов, сумма которых составляет около $300 млрд, он призвал немедленно создать соответствующую правовую базу.