Интерпол сохранил свои полномочия в России МВД РФ опровергло сообщения об ограничении полномочий Интерпола в России

Интерпол продолжает функционировать на территории России в прежнем режиме, сообщили в пресс-службе МВД РФ. По данным ведомства, сообщения о возможных ограничениях в работе международной организации не соответствуют действительности.

Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации приказ МВД России от 31.03.2023 № 199 "Об утверждении Перечня оперативных подразделений органов внутренних дел РФ, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность" не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами-членами организации, — рассказали в ведомстве.

Как уточняется, сотрудники Интерпола продолжают выполнять задачи по задержанию лиц, которые находятся в международном розыске, сопровождают процедуры экстрадиции и выдачи разыскиваемых с территории иностранных государств.

Ранее появилась информация, согласно которой за Интерполом оставили возможность проводить опросы, собирать справки и отождествлять личностей в России. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев при этом заявлял, что ряд западных стран пытается ограничить возможности России использовать каналы Интерпола для розыска преступников, а также приостановить ее членство в организации.