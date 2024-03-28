«Инструмент террористов»: заблокируют ли Telegram в России из-за «Крокуса»

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Боевиков, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, завербовали в Telegram, и основателю соцсети Павлу Дурову следует уделять больше внимания безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что об том известно?

Заблокируют ли Telegram из-за «Крокуса»

Дурову необходимо внимательнее следить за мессенджером из-за частого его использования в террористических целях, заявил Песков.

«Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, он все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических», — сказал он.

Однако он отметил, что планов по блокировке мессенджера на территории России нет.

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил 28 марта, что нужно разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов, по ключевым словам с использованием искусственного интеллекта.

«Полагаю, любой инструмент для пресечения откровенно террористической деятельности должен быть использован. Механизм прост: предписание соответствующего уполномоченного органа — немедленное исполнение владельцем ресурса. Может быть разработан механизм автоматической блокировки по ключевым словам с использованием ИИ», — сказал Морозов.

Ранее РИА Новости сообщало, что совершивших теракт в «Крокусе» вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенного в России ИГ («Исламское государство», организация признана террористической, запрещена в России) «Голос Хорасана». Как сообщил источник агентства, канал работал на аудиторию в Таджикистане, но уже удален.

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После теракта в «Крокусе» стало известно, что неизвестные начали активно вербовать россиян, в том числе подростков, для совершения терактов на территории РФ. Им поступали сообщения в Telegram с предложениями за вознаграждение напасть на торговые центры. На ситуацию обратили российские власти, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призывала блокировать анонимных пользователей, которые присылают подобные предложения. В свою очередь Минтруда Киргизии сообщило 28 марта, что киргизов пытаются вербовать для совершения терактов на сайтах знакомств.

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько вооруженных автоматическим оружием мужчин ворвались на концертную площадку перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу, затем начали поджигать здание изнутри. По данным Минздрава, погибло 140 человек. По данным МЧС — 143. Более 180 человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных участников атаки — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Последних отправили под арест до 22 мая.

В 2016 году был принят «пакет Яровой» — два законопроекта антитеррористической направленности, которые в том числе обязывали операторов телекоммуникационных услуг предоставлять по запросу правоохранителей ключи для расшифровки переписки пользователей. Дуров отказался это делать, и с 2018 по 2020 год Telegram заблокировали в России, он был доступен только с помощью VPN. Впоследствии блокировку с мессенджера сняли.

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