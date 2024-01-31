«Инструмент конфронтации»: Песков рассказал, что угрожает России Песков: НАТО стала инструментом конфронтации и является угрозой России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Североатлантическим альянсом управляют США, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, НАТО стала инструментом конфронтации и угрозой для России, передают «Известия».

В нашем понимании НАТО — это инструмент конфронтации, Альянс задумывался, формировался, конфигурировался и управляется в настоящий момент США как инструмент конфронтации, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание на то, что НАТО продолжает приближать свою военную инфраструктуру к границам России. Однако, продолжил Песков, в ответ Москва принимает соответствующие меры.

Ранее политолог Гленн Дисен выразил мнение, что Россия намерена помешать расширению Альянса и принятию Украины в состав НАТО присоединением территории от Харькова до Одессы. Он отметил, что еще до начала спецоперации, когда РФ требовала от Украины нейтрального статуса, речь об этом не шла.

Он напомнил о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором тот пообещал принятие Украины в состав Альянса после окончания конфликта. Поскольку нейтралитет Украины по-прежнему отвергается, Москва видит единственный ответ на экзистенциальную угрозу в расширении зоны безопасности, пояснил политолог.