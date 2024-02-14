Иностранным посольствам могут запретить самостоятельно нанимать россиян Лавров призвал лишить иностранные посольства права быть работодателем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Иностранным посольствам в России необходимо запретить самостоятельно нанимать местный персонал, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме. По его словам, которые приводит «Интерфакс», Россия продвигает политику контролируемого найма сотрудников посольств недружественных государств.

Мы исходим из того, что нужно законодательно лишить иностранные загранпредставительства права выполнять функции работодателя, — заявил Лавров.

Он предложил обязать иностранные посольства нанимать сотрудников из числа россиян через Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (ГлавУпДК). По мнению Лаврова, такой порядок наиболее естественен и логичен, так как он не позволит допустить каких-либо злоупотреблений со стороны иностранцев, а также удовлетворит законные запросы на предоставление трудовых услуг. Глава МИД РФ также подчеркнул, что в подобных рамках уже работает посольство Великобритании и британское генконсульство в Екатеринбурге.

Лавров ранее оценил вероятность выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По его словам, пока данный вопрос не обсуждался, однако он «висит в воздухе».