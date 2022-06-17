Иностранный авиафлот могут разобрать на детали для российских бортов Вице-премьер Борисов: иностранный авиафлот могут разобрать на детали для российских бортов

Фото: пресс-служба аэропорта Внуково

Аэропорт Внуково

Часть зарубежного авиафлота, возможно, придется разобрать, заявил вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) телеканалу «Россия 24». По его словам, к таким мерам прибегнут при деградации отечественного авиапарка.

По всей видимости, может быть, даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть, но расчеты Минтранса показывают, что мы вполне пять лет проживем на эксплуатации этого парка, — сказал Борисов.

По расчетам Минтранса, функционирование такого парка обеспечено на пять лет. Тем не менее Борисов указал на то, что в безопасности эксплуатации самолетов Airbus и Boieng уже сейчас есть проблемы.

По его словам, российская авиапромышленность нуждается в выходе на «серийные поставки». Борисов подчеркнул, что это должны быть такие механизмы, которые «гарантированно будут обеспечивать все необходимые перевозки и пассажиров и грузов внутри страны».

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что больше тысячи самолетов планируется поставить российским авиакомпаниям до 2030 года. По его словам, в стране намерены произвести как минимум 142 самолета SSJ New, в которых увеличат число отечественных комплектующих.