Часть зарубежного авиафлота, возможно, придется разобрать, заявил вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) телеканалу «Россия 24». По его словам, к таким мерам прибегнут при деградации отечественного авиапарка.

По всей видимости, может быть, даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть, но расчеты Минтранса показывают, что мы вполне пять лет проживем на эксплуатации этого парка, сказал Борисов.

По расчетам Минтранса, функционирование такого парка обеспечено на пять лет. Тем не менее Борисов указал на то, что в безопасности эксплуатации самолетов Airbus и Boieng уже сейчас есть проблемы.

По его словам, российская авиапромышленность нуждается в выходе на «серийные поставки». Борисов подчеркнул, что это должны быть такие механизмы, которые «гарантированно будут обеспечивать все необходимые перевозки и пассажиров и грузов внутри страны».

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что больше тысячи самолетов планируется поставить российским авиакомпаниям до 2030 года. По его словам, в стране намерены произвести как минимум 142 самолета SSJ New, в которых увеличат число отечественных комплектующих.