Россиян за рубежом могут заставить платить российские налоги Минфин хочет обязать работающих из-за рубежа россиян платить налоги РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин РФ предложил обязать сотрудников российских компаний, работающих на удаленке из-за рубежа, платить подоходный налог России. Так, в ведомстве хотят причислить выплаты таким сотрудникам к «доходам от российских источников». Сейчас россияне облагаются налогом первые полгода после отъезда из страны, а после налоговое резидентство РФ обнуляется.

Выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников, — говорится в сообщении.

Также Минфин уточняет вопросы, связанные с налогообложением дохода россиян по иностранным ценным бумагам. Планируется возложить функции налоговых агентов на брокеров, доверительных управляющих.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить подоходный налог для малоимущих россиян. По его мнению, эти средства можно будет компенсировать с помощью повышения налогов на доходы от 50 млн рублей в год.